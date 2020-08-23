Александр Головин: В первом тайме «Монако» пропустил довольно глупые голы

– В первом тайме пропустили довольно глупые голы, нужно было отыгрываться со счета 0:2, это всегда непросто. Голы со стандартов с моим участием? Ничего удивительного. Мы уделяем этому много времени на тренировках, наигрываем различные варианты. Хорошо, что это дает свои плоды, – цитирует Головина Sport24.ru.

Напомним, что в матче первого тура чемпионата Франции «Монако» поделил очки с «Реймсом» (2:2). Головин провел на поле весь матч и стал автором голевой передачи на защитника хозяев Бенуа Бадьяшиля, сравнявшего счет на 55-й минуте игры.

В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Метцом». Встреча состоится 30 августа в 16:00 по московскому времени.