«Ним» и «Лорьян» одержали домашние победы в первом туре чемпионата Франции

Футболисты «Лорьяна» обыграли дома «Страсбур» со счетом 3:1. По ходу встречи хозяева оказались в роли догоняющих после гола Мехди Шахири на 30-й минуте. Во второй половине матча подопечные Кристофа Пелиссье смогли отличиться трижды усилиями Йоана Виссы (51-я минута), Адриана Грбича (60, с пенальти) и Пьера Амеля (87).

В следующем туре «Лорьян» сыграет в гостях с «Сент-Этьеном», а «Страсбур» примет у себя «Ниццу».

В параллельной игре «Ним» разгромил «Брест» со счетом 4:0. В составе победителей голами отметились Кевин Денки (8), Биргер Мелинг (31), Ромен Филипотто (69) и Мусса Коне (84).

Следующим соперником «Нима» станет «Нант» (в гостях), а «Брест» дома встретится с «Марселем».

Чемпионат Франции. 1-й тур