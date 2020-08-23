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23 августа 18:06
автор: Владислав Корегин

«Ним» и «Лорьян» одержали домашние победы в первом туре чемпионата Франции

Сегодня, 23 августа, в чемпионате Франции состоялись еще два матча в рамках первого тура.

Футболисты «Лорьяна» обыграли дома «Страсбур» со счетом 3:1. По ходу встречи хозяева оказались в роли догоняющих после гола Мехди Шахири на 30-й минуте. Во второй половине матча подопечные Кристофа Пелиссье смогли отличиться трижды усилиями Йоана Виссы (51-я минута), Адриана Грбича (60, с пенальти) и Пьера Амеля (87).

В следующем туре «Лорьян» сыграет в гостях с «Сент-Этьеном», а «Страсбур» примет у себя «Ниццу».

В параллельной игре «Ним» разгромил «Брест» со счетом 4:0. В составе победителей голами отметились Кевин Денки (8), Биргер Мелинг (31), Ромен Филипотто (69) и Мусса Коне (84).

Следующим соперником «Нима» станет «Нант» (в гостях), а «Брест» дома встретится с «Марселем».

Чемпионат Франции. 1-й тур

«Лорьян» – «Страсбур» – 3:1 (0:1)

Голы: Висса, 51. Грбич, 60 (с пенальти). Амель, 87 – Шахири, 30.

«Ним» – «Брест» – 4:0 (2:0)

Голы: Денки, 8. Мелинг, 31. Филипотто, 69. Коне, 84.

источник: «Советский спорт»
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