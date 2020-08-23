Куман хочет пригласить в «Барселону» форварда «АЗ Алкмар» Стенгса

Как сообщает Sky Sports, в услугах 21-летнего голландца заинтересован лично новый главный тренер каталонцев Рональд Куман.

Отметим, что при 57-летнем специалисте игрок дебютировал в национальной сборной против Эстонии (5:0) в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года – футболист провел на поле всю встречу и отметился двумя ассистами.

Стенгс является воспитанником академии «АЗ Алкмар». В минувшем сезоне на его счету 42 матча, в которых он забил десять голов и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.