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23 августа 18:44
автор: Владислав Корегин

Куман хочет пригласить в «Барселону» форварда «АЗ Алкмар» Стенгса

Правый вингер «АЗ Алкмар» Келвин Стенгс входит в сферу интересов «Барселоны».

Как сообщает Sky Sports, в услугах 21-летнего голландца заинтересован лично новый главный тренер каталонцев Рональд Куман.

Отметим, что при 57-летнем специалисте игрок дебютировал в национальной сборной против Эстонии (5:0) в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года – футболист провел на поле всю встречу и отметился двумя ассистами.

Стенгс является воспитанником академии «АЗ Алкмар». В минувшем сезоне на его счету 42 матча, в которых он забил десять голов и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

источник: Sky Sports
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