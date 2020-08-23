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23 августа 19:20
автор: Владислав Корегин

«Барселона» хочет приобрести Тальяфико

Левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико может стать игроком «Барселоны»

По информации El Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба рассматривает вариант с покупкой 27-летнего аргентинца в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Аякс» готов расстаться со своим игроком за 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Барселоны», «Атлетико» и «Лестера».

Тальяфико перешел в «Аякс» в январе 2018 года из «Индепендьенте» за четыре миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 38 матчей, в которых он забил пять голов и отдал семь ассистов. Контракт защитника с амстердамцами истекает в конце июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

источник: El Mundo Deportivo
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