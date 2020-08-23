Гендиректор «Уфы»: Люди пришли с семьями посмотреть футбол, а тут такое

- Судейство было неоднозначным. В одну сторону показали все, что было, а в другую желтые карточки явно поберегли. Если уж в первом тайме дали красную Кротову, то надо быть последовательным и за удар открытыми шипами в голову на 82-й минуте Байрамяна надо было выгонять с поля. Мне сейчас скидывают посты из соцсетей наших возмущенных болельщиков, и я их понимаю. Люди пришли с семьями посмотреть футбол, а тут такое, - приводит слова Шайбекова ТАСС.

Напомним, что «Уфа» дома уступила «Ростову» со счетом 0:1. На 39-й минуте встречи Кротов получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова прямую красную карточку и был удален с поля.