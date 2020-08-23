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23 августа 20:28
автор: Владислав Корегин

Экс-защитник «Баварии» Рафинья стал игроком «Олимпиакоса»

Пресс-служба «Олимпиакоса» объявила о подписании контракта с правым защитником Рафиньей.

Сообщается, что 34-летний бразилец подписал с греческим клубом двухлетний контракт.

Минувший сезон Рафинья провел во «Фламенго». В общей сложности он провел за команду 39 матчей, отметившись восемью ассистами. В сезоне 2018/2019 он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее защитник выступал за «Баварию», «Шальке» и «Дженоа». Он является семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Европы.

источник: ФК «Олимпиакос»
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