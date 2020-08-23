Экс-защитник «Баварии» Рафинья стал игроком «Олимпиакоса»

Сообщается, что 34-летний бразилец подписал с греческим клубом двухлетний контракт.

Минувший сезон Рафинья провел во «Фламенго». В общей сложности он провел за команду 39 матчей, отметившись восемью ассистами. В сезоне 2018/2019 он стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее защитник выступал за «Баварию», «Шальке» и «Дженоа». Он является семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Европы.