Глава Башкортостана считает, что «Уфа» должна опротестовать результат матча с «Ростовом»

- Мы будет ставить сейчас эти вопросы перед всеми футбольными органами. Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он ровно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр. Завтра соберемся, в спокойном режиме обсудим ситуацию с федерацией футбола, обязательно публично доведем, что решили.

Нам обидно: у нас маленький бюджет, но тем не менее клуб дает хороший результат, растит качественных игроков, на стадион ходит все больше и больше болельщиков, а то, что делает (арбитр Михаил) Вилков, убивает все эти усилия, - приводит слова председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова ТАСС.

Ранее судейство в матче четвертого тура чемпионата России между «Уфой» и «Ростовом» прокомментировал генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков.

Напомним, что «Уфа» дома уступила «Ростову» со счетом 0:1. На 39-й минуте встречи Кротов получил от главного арбитра встречи Михаила Вилкова прямую красную карточку и был удален с поля.