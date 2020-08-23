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23 августа 21:20
автор: Владислав Корегин

Ларссон стал лучшим игроком матча «Спартак» – «Локомотив»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признан лучшим игроком матча четвертого тура Российской Премьер-лиги с «Локомотивом» (2:1).

23-летний швед стал автором первого гола красно-белых в ворота голкипера Гилерме, забив на 53-й минуте. В добавленное ко второму тайму время его заменил полузащитник Гус Тил.

Напомним, что победный мяч на счету Александра Соболева (81-я минута). Железнодорожники ответили голом Мурило (10).

«Спартак» набрал восемь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют в гостях с «Ротором». Матч состоится 26 августа в 18:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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