Ларссон стал лучшим игроком матча «Спартак» – «Локомотив»

23-летний швед стал автором первого гола красно-белых в ворота голкипера Гилерме, забив на 53-й минуте. В добавленное ко второму тайму время его заменил полузащитник Гус Тил.

Напомним, что победный мяч на счету Александра Соболева (81-я минута). Железнодорожники ответили голом Мурило (10).

«Спартак» набрал восемь очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют в гостях с «Ротором». Матч состоится 26 августа в 18:30 по московскому времени.