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23 августа 21:40

Безбородов рассудит «Краснодар» и ЦСКА, Васильев – «Динамо» и «Зенит»

Судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым назначена на матч 5-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Помогать Безбородову будут лайнсмены Егор Болховитин и Александр Богданов, резервным судьей назначен Юнус Кошко, ассистентом арбитра на VAR - Кирилл Левников.

Арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура РПЛ:

25 августа

«Тамбов» - «Сочи»: судья - Алексей Матюнин; VAR - Сергей Иванов; инспектор - Юрий Баскаков.

«Арсенал» - «Химки»: судья - Николай Волошин; VAR - Павел Шадыханов; инспектор - Игорь Синер.

26 августа

«Локомотив» - «Ахмат»: судья - Игорь Панин; VAR - Алексей Амелин; инспектор - Владимир Енютин.

«Рубин» - «Уфа»: судья - Павел Кукуян; инспектор - Андрей Бутенко.

«Ротор» - «Спартак»: судья - Алексей Сухой; VAR - Владимир Москалев; инспектор - Сергей Французов.

«Ростов» - «Урал»: судья - Сергей Лапочкин; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов; VAR - Кирилл Левников; инспектор - Геннадий Куличенков.

«Динамо» - «Зенит»: судья - Станислав Васильев; VAR - Михаил Вилков; инспектор - Сергей Мартынов.

источник: «Советский спорт»
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