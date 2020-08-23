Безбородов рассудит «Краснодар» и ЦСКА, Васильев – «Динамо» и «Зенит»

Помогать Безбородову будут лайнсмены Егор Болховитин и Александр Богданов, резервным судьей назначен Юнус Кошко, ассистентом арбитра на VAR - Кирилл Левников.
Арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура РПЛ:
25 августа
«Тамбов» - «Сочи»: судья - Алексей Матюнин; VAR - Сергей Иванов; инспектор - Юрий Баскаков.
«Арсенал» - «Химки»: судья - Николай Волошин; VAR - Павел Шадыханов; инспектор - Игорь Синер.
26 августа
«Локомотив» - «Ахмат»: судья - Игорь Панин; VAR - Алексей Амелин; инспектор - Владимир Енютин.
«Рубин» - «Уфа»: судья - Павел Кукуян; инспектор - Андрей Бутенко.
«Ротор» - «Спартак»: судья - Алексей Сухой; VAR - Владимир Москалев; инспектор - Сергей Французов.
«Ростов» - «Урал»: судья - Сергей Лапочкин; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.
«Краснодар» - ЦСКА: судья - Владислав Безбородов; VAR - Кирилл Левников; инспектор - Геннадий Куличенков.
«Динамо» - «Зенит»: судья - Станислав Васильев; VAR - Михаил Вилков; инспектор - Сергей Мартынов.