Николай Наумов: Семин никогда бы не выставил на игру против «Спартака» состав с двумя нападающими

- Я считаю, что Николич ошибся со стартовым составом на игру, не стоило ставить двух острых нападающих в одну позицию, они вдвоем фактически выполняли роль одного игрока, не понимая, что делать. Получилось, что «Локомотив» потерял одного игрока в полузащите, где «Спартак» имел преимущество, за счет которого и забивал. Я на 90 процентов уверен, что (Юрий) Семин никогда бы не выставил на игру против «Спартака» такой состав с двумя нападающими, - цитирует Наумова ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» в гостях проиграл «Спартаку» со счетом 1:2. После этой встречи железнодорожники, имея в активе семь очков, расположились на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет с «Ахматом».