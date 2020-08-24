Тиаго Силва: Матч с «Баварии» был моим последним в составе «ПСЖ»

– Это был мой последний матч в составе «ПСЖ». Мне грустно. Я приношу извинения болельщикам и благодарю их за всю любовь ко мне. Я еще вернусь в «ПСЖ», в клуб, который я люблю, но вернусь уже в другой роли. Хочу отыграть еще три-четыре года и выступить на чемпионате мира в Катаре, – цитирует Силву пресс-служба УЕФА.

Напомним, что контракт 35-летнего бразильца с парижским клубом истекает этим летом. В общей сложности на счету игрока 315 матчей, в которых он забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с командой он стал семикратным чемпионом Франции.

В игре с «Баварией» Силва провел на поле весь матч, заработав желтую карточку на 83-й минуте за фол на форварде мюнхенцев Роберте Левандовски.