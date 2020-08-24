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24 августа 09:02
автор: Владислав Корегин

«Наполи» поборется с «Барселоной» и «Лестером» за Тальяфико

В трансфере левого защитника «Аякса» Николаса Тальяфико заинтересован «Наполи», сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство неаполитанского клуба рассчитывает составить конкуренцию «Барселоне» и «Лестеру» в борьбе за 27-летнего аргентинца в летнее трансферное окно.

Первые переговоры между «Аяксом» и английским клубом состоялись после того, как стало известно, что защитник «лис» Бен Чилуэлл близок к переходу в «Челси». Таким образом, «Лестер» видит в Тальяфико вероятную замену 23-летнему игроку.

Ранее сообщалось, что «Аякс» готов продать своего футболиста за 25 миллионов евро.

Тальяфико выступает за амстердамский клуб с января 2018 года. В минувшем сезоне он отыграл 38 матчей, забил пять голов и отдал семь ассистов. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2022-го.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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«Наполи» поборется с «Барселоной» и «Лестером» за Тальяфико
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