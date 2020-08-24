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24 августа 09:50
автор: Владислав Корегин

Полузащитник «Лилля» Иконе заинтересовал «Челси» и «Лестер»

Атакующий полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации Le 10 Sport, 22-летним французом хотят приобрести «Лестер» и «Челси». Отмечается, что руководство «догов» готово расстаться со своим игроком, но только в случае, если клубы предложат за футболиста хорошую цену.

Помимо английских команд, в услугах полузащитника заинтересован «Интер».

Иконе перешел в «Лилль» в июле 2018 года из «ПСЖ» за пять миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах, отметившись четырьмя голами и семью ассистами. За сборную Франции он провел четыре игры (1 гол).

Контракт полузащитника с французской командой истекает в конце июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 36 миллионов евро.

источник: Le 10 Sport
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