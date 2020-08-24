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24 августа 10:02
автор: Владислав Корегин

Хачанов опустился на 16-е место в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.

Продолжает лидировать серб Новак Джокович, набравший 10220 очков. Следом расположились испанец Рафаэль Надаль (9850) и австриец Доминик Тим (7045).

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку (5890), а Андрей Рублев идет 14-м (2234).

Карен Хачанов опустился на 16-е место (2120).

Рейтинг АТР

Положение на 24 августа 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) 7045

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) 3630

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) 2555…

14 (14). Андрей Рублев 2234…

16 (15). Карен Хачанов (Оба – Россия) 2120.

источник: ATP
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