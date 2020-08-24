Хачанов опустился на 16-е место в рейтинге ATP

Продолжает лидировать серб Новак Джокович, набравший 10220 очков. Следом расположились испанец Рафаэль Надаль (9850) и австриец Доминик Тим (7045).
Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой пятую строчку (5890), а Андрей Рублев идет 14-м (2234).
Карен Хачанов опустился на 16-е место (2120).
Рейтинг АТР
Положение на 24 августа 2020 года:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 7045
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555…
14 (14). Андрей Рублев – 2234…
16 (15). Карен Хачанов (Оба – Россия) – 2120.