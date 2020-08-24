Агент Баринова: У Дмитрия разрыв крестообразной связки колена

– У Баринова разрыв крестообразной связки. Сегодня будет понятно, где пройдет операция, – цитирует агента ТАСС.

Напомним, что в матче против «Спартака» 23-летний игрок был заменен еще в первом тайме – на 18-й минуте вместо него на поле вышел Станислав Магкеев.

В новом сезоне РПЛ на счету Баринова четыре встречи, в которых он отметился забитым голом в ворота «Рубина» в первом туре (2:0).

На данный момент, железнодорожники с семью очками занимают четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Локомотив» сыграет дома с «Ахматом». Матч состоится 26 августа в 18:30 по московскому времени.