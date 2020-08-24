«Вулверхэмптон» готов приобрести Окампоса у «Севильи» за 45 млн евро

Как сообщает Sky Sports, 26-летнего игрока хочет подписать «Вулверхэмптон», рассматривающий аргентинца в качестве вероятной замены Адамы Траоре. Отмечается, что испанец может покинуть стан «волков» этим летом.
Сумма трансфера может составить около 45 миллионов евро. Ранее полузащитником интересовались «Бавария» и «Челси».
Окампос перешел в «Севилью» прошлым летом из «Марселя» за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 44 матчах, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2024-го.
источник: Sky Sports