«Милану» интересен Себальос

Как сообщает Calcio Mercato, руководство итальянского клуба рассматривает 24-летнего испанца в качестве усиления средней линии. Отмечается, что конкуренцию «россонери» составит «Арсенал», за который игрок выступал весь прошлый сезон на правах аренды.

В составе лондонского клуба Себальос сыграл 37 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. Главный тренер «канониров» Микель Артета заинтересован в продолжении сотрудничества с игроком на постоянной основе.

Контракт полузащитника с мадридским «Реалом» истекает в конце июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 32 миллиона евро.