Куман сообщил Суаресу, что «Барселона» больше не нуждается в его услугах

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил нападающему Луису Суаресу о том, что не рассчитывает на него в новом сезоне.

Как сообщает RAC1, голландский специалист позвонил уругвайцу и рассказал о своем решении.

Напомним, Суарес перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году. В составе каталонского клуба он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Всего за «Барсу» он провел 283 матча и забил 198 голов.

Каталонский клуб провалил прошлый сезон, не выиграв ни одного трофея. После поражения от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:8, с должности главного тренера был уволен Кике Сетьен.

После назначения Кумана в СМИ стали появляться слухи о том, что «Барселону» ожидает масштабная перестройка.