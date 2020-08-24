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24 августа 18:17
автор: Виктор Шарафудинов

«Ахмат» отдал Михалака в аренду турецкому «Ризеспору»

В прошлом году польский вингер сыграл восемь матчей и забил один гол в составе клуба из Грозного.

Клуб турецкой суперлиги «Ризеспор» сообщил о том, что взял у грозненского «Ахмата» в аренду на один сезон 22-летнего атакующего полузащитника Конрада Михалака.

После окончания срока договора следующим летом у «Ризеспора» будет право выкупить трансфер польского футболиста.

«Ахмат» приобрел Михалака в июле прошлого года, заплатив «Лехии» из Гданьска 1,5 миллиона евро. Конрад сыграл шесть матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями, а также провел две игры в Кубке России, забив один гол в матче 1/8 финала «Ахмат» – «Луч» (5:1, 30 октября).

С февраля по июль польский вингер играл в Турции за «Анкарагюджю» на правах аренды. В турецком чемпионате на его счету три результативные передачи в 14 встречах.

«Ризеспор» в сезоне-2019/20 финишировал 15-м, а «Анкарагюджю» занял последнее 18-е место.

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