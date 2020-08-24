«Ахмат» отдал Михалака в аренду турецкому «Ризеспору»

Клуб турецкой суперлиги «Ризеспор» сообщил о том, что взял у грозненского «Ахмата» в аренду на один сезон 22-летнего атакующего полузащитника Конрада Михалака.

После окончания срока договора следующим летом у «Ризеспора» будет право выкупить трансфер польского футболиста.

Atmaca yuvasına hoş geldin Konrad Michalak!



Ayrıntılar 👉https://t.co/pJ8AVHjavF pic.twitter.com/1VPeugVb2I — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 24, 2020

«Ахмат» приобрел Михалака в июле прошлого года, заплатив «Лехии» из Гданьска 1,5 миллиона евро. Конрад сыграл шесть матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями, а также провел две игры в Кубке России, забив один гол в матче 1/8 финала «Ахмат» – «Луч» (5:1, 30 октября).