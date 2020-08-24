«Сочи» ищет нового нападающего после ухода Полоза в «Ростов»

Руководитель селекционного отдела ФК «Сочи» Александр Точилин рассказал о ближайших планах по комплектованию команды.

«Работаем с учетом того, что трансферное окно закрывается только в октябре. Ушел Полоз и теперь у нас в линии атаки дефицит. Именно атака – приоритет нашей трансферной политики сейчас. Остальные линии, по большому счету, укомплектованы», – рассказал Точилин в интервью «РИА Новости».

Ранее «Сочи» обменял в «Ростов» нападающего Дмитрия Полоза на болгарского полузащитника Ивелина Попова.