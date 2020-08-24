«Спартак» собирается купить у «Лиона» голландца Тете за пять миллионов евро

Telefoot, сообщает 24-летний защитник сборной Голландии Кенни Тете в ближайшее время перейдет из «Лиона» в московский «Спартак».

«Лион» вынужден устроить распродажу своих футболистов, поскольку в следующем сезоне не сыграет в еврокубках. Тете станет первым, кто покинет команду в нынешнее межсезонье, а сумма трансфера составит 5 миллионов евро.

В июле 2017 года «Лион» заплатил за Тете амстердамскому «Аяксу» 4 млн евро. Всего Кенни сыграл за французский клуб 79 матчей, забив один гол и сделав девять результативных передач.

В сезоне-2019/20 на счету Тете 28 игр с учетом всех турниров и один голевой пас.

Также в активе голландца 13 матчей в составе национальной сборной Нидерландов, в составе которой он дебютировал с 2015 году.