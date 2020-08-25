«ПСЖ» подпишет контракт с Суаресом, если уругваец покинет «Барселону»

Барселонская газета Sport сообщает, что уругвайский нападающий Луис Суарес может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Французский клуб готов пригласить 33-летнего Суареса в том случае, если форвард расторгнет действующий контракт с «Барселоной».

Источник подчеркивает, что два года назад «ПСЖ» уже рассматривал возможность приобретения уругвайца.

Ранее СМИ сообщали, что новый тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил Суаресу на том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, и каталонский клуб собирается расторгнуть соглашение с футболистом, рассчитанное до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Луис забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 36 матчах.