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25 августа 01:44
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Федотов: «Сочи» не думает о еврокубках. Клуб еще слишком молодой

После четырех туров команда занимает третье место, набрав восемь очков.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью для программы «Футбол России» телеканала «Россия 24» рассказал о комплектовании составы своей команды и объяснил, почему клуб пока не готов к реальной борьбе за попадание в еврокубки.

«Была потеря двух ключевых футболистов, – рассказал Федотов. – Мы хотели молодых, с ними не получилось. С кем-то еще продолжаем общаться и ждем, что срастется. Появился Жоаозиньо из «Динамо», мы знаем его качества, он пришелся нам ко двору, как показали матчи с его участием. Игрок такого плана нам необходим.

В команде есть ребята, которые давно в футболе и многого достигли. У них никуда не делись амбиции двигаться дальше, у нас есть только желание им помочь, чтобы эти амбиции у них не потухли. Есть специфика и сложность, учитывая, что сейчас три миллиона человек приехали в Сочи, гуляют, праздно проводят время. Но у футболистов есть интерес и огромное желание, мы вместе варим эту кухню.

Мы с «Оренбургом» вышли из ФНЛ, парни там тоже росли и уцепились за шанс закрепиться в РПЛ. Мы постепенно добавляли новых игроков, какие-то элементы. И мы видим, что сейчас многие игроки из той команды обрели новую жизнь в других клубах. Тот же Мишкич, Деспотович, Бегич, Сутормин, Довбня и другие. Я думаю, мы гармонично проводили то время и ребята росли как футболисты.

Почему мы не думаем о еврокубках? Клуб еще слишком молодой, но амбиции ребят помогают думать о будущем с хорошей долей оптимизма. Есть время сделать хорошую комплектацию, тогда можно будет более уверенно говорить о еврокубках. Сейчас надо четко понимать, что идет начало чемпионата, прошло четыре тура. Да, мы в каждом матче настраиваемся, нам интересно победить, но не более того. Думаю, шаг за шагом и решаются сложные задачи».

В РПЛ «Сочи» дебютировал в прошлом году и по итогам своего первого сезона в элите финишировал на 12-м месте.

Бывший главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов работает с командой с 8 декабря.

источник: Телеканал «Россия 24»
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