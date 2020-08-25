ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 августа 09:32
автор: Владислав Корегин

Восемь игроков «Баварии» попали в символическую сборную Лиги чемпионов по версии Goal

Издание Goal.com на своем официальном сайте представило свою символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Отмечается, что в составе команды оказались сразу восемь игроков мюнхенской «Баварии», ставшей обладателем трофея – голкипер Мануэль Нойер, защитники – Йозуа Киммих, Давид Алаба и Альфонсо Дэвис, полузащитники – Серж Гнабри, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер, а также форвард Роберт Левандовски.

Также в сборную попали защитник Дайо Упамекано («РБ Лейпциг») и двое нападающих – Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) и Неймар («ПСЖ»).

Напомним, что финальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» завершилась победой мюнхенцев со счетом 1:0.

источник: Goal.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Эксперт: мировую экономику ждет длительный параличРынок премиальных авто увеличился в июле на 13%Евгения Медведева: о фигурном катании, перспективах стать актрисой и боязни высотыЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Милан» начал переговоры с «Реалом» по приобретению Диаса
Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас может перейти в «Милан».
25.08.2020 11:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ракитич может перейти в «Галатасарай»
Центральный полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Турции.
25.08.2020 10:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Рубин» претендует на Трошечкина
Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ,
25.08.2020 10:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Байер» и «Фулхэм» собираются подписать Шика
Нападающий «Ромы» Патрик Шик может сменить клуб в летнее межсезонье, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
25.08.2020 10:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Хомуха: Ловрен ведет верховые единоборства лучше Ивановича
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха сравнил бывшего капитана петербуржцев Бранислава Ивановича с новичком команды Деяном Ловреном.
25.08.2020 10:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
Восемь игроков «Баварии» попали в символическую сборную Лиги чемпионов по версии Goal
Издание Goal.com на своем официальном сайте представило свою символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20.
25.08.2020 09:32
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Эвертон» не может договориться с «Наполи» по трансферу Аллана
Центральный полузащитник «Наполи» Аллан находится в шаге от ухода из неаполитанского клуба этим летом.
25.08.2020 08:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Милан» продлил контракт с полузащитником Побега
Пресс-служба «Милана» объявила о новом контракте с полузащитником команды Томмазо Побега.
25.08.2020 08:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бельерина связывают с переходом в «ПСЖ»
Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить свою карьеру во Франции.
25.08.2020 07:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Глава «Манчестер Сити»: В Лиге чемпионов наша цель остается прежней – победа в турнире
Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон Аль Мубарак оценил выступления команды в сезоне-2019/2020.
25.08.2020 07:19
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика