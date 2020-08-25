Восемь игроков «Баварии» попали в символическую сборную Лиги чемпионов по версии Goal

Отмечается, что в составе команды оказались сразу восемь игроков мюнхенской «Баварии», ставшей обладателем трофея – голкипер Мануэль Нойер, защитники – Йозуа Киммих, Давид Алаба и Альфонсо Дэвис, полузащитники – Серж Гнабри, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер, а также форвард Роберт Левандовски.

Также в сборную попали защитник Дайо Упамекано («РБ Лейпциг») и двое нападающих – Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) и Неймар («ПСЖ»).

Напомним, что финальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» завершилась победой мюнхенцев со счетом 1:0.