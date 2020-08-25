ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 августа 10:08
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Хомуха: Ловрен ведет верховые единоборства лучше Ивановича

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха сравнил бывшего капитана петербуржцев Бранислава Ивановича с новичком команды Деяном Ловреном.

– Ловрен гораздо быстрее, чем Иванович, и единоборства вверху ведет лучше, просто исходя из своих антропометрических данных. Думаю, это неплохое приобретение для команды, но пока только на уровне первенства России, – цитируют Хомуху «Известия».

Напомним, что этим летом Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро, подписав трехлетний контракт. В составе петербургской команды 31-летний хорват успел принять участие в пять матчах и отметится забитым мячом в ворота «Ростова» (2:0) во втором туре РПЛ.

На данный момент, подопечные Сергея Семака уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков в четырех встречах.

источник: «Известия»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mercedes-Benz отзывает более 700 пикапов X-Class в РоссииАкция «Женщины в белом» направлена на развал Белоруссии - общественникПочему вибрирует руль автомобиля на холостых и на скорости: разбираем все причиныЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Милан» начал переговоры с «Реалом» по приобретению Диаса
Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас может перейти в «Милан».
25.08.2020 11:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ракитич может перейти в «Галатасарай»
Центральный полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Турции.
25.08.2020 10:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Рубин» претендует на Трошечкина
Подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ,
25.08.2020 10:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Байер» и «Фулхэм» собираются подписать Шика
Нападающий «Ромы» Патрик Шик может сменить клуб в летнее межсезонье, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
25.08.2020 10:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Хомуха: Ловрен ведет верховые единоборства лучше Ивановича
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха сравнил бывшего капитана петербуржцев Бранислава Ивановича с новичком команды Деяном Ловреном.
25.08.2020 10:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
Восемь игроков «Баварии» попали в символическую сборную Лиги чемпионов по версии Goal
Издание Goal.com на своем официальном сайте представило свою символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20.
25.08.2020 09:32
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Эвертон» не может договориться с «Наполи» по трансферу Аллана
Центральный полузащитник «Наполи» Аллан находится в шаге от ухода из неаполитанского клуба этим летом.
25.08.2020 08:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Милан» продлил контракт с полузащитником Побега
Пресс-служба «Милана» объявила о новом контракте с полузащитником команды Томмазо Побега.
25.08.2020 08:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бельерина связывают с переходом в «ПСЖ»
Правый защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может продолжить свою карьеру во Франции.
25.08.2020 07:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
Глава «Манчестер Сити»: В Лиге чемпионов наша цель остается прежней – победа в турнире
Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон Аль Мубарак оценил выступления команды в сезоне-2019/2020.
25.08.2020 07:19
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика