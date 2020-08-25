Дмитрий Хомуха: Ловрен ведет верховые единоборства лучше Ивановича

– Ловрен гораздо быстрее, чем Иванович, и единоборства вверху ведет лучше, просто исходя из своих антропометрических данных. Думаю, это неплохое приобретение для команды, но пока только на уровне первенства России, – цитируют Хомуху «Известия».

Напомним, что этим летом Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро, подписав трехлетний контракт. В составе петербургской команды 31-летний хорват успел принять участие в пять матчах и отметится забитым мячом в ворота «Ростова» (2:0) во втором туре РПЛ.

На данный момент, подопечные Сергея Семака уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков в четырех встречах.