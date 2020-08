«Байер» и «Фулхэм» собираются подписать Шика

По информации источника, 24-летним чехом интересуются «Байер» и «Фулхэм».

Леверкузенский клуб рассматривает форвард в качестве усиления атакующей линии в случае ухода Кая Хаверца в «Челси». Что касается английской команды, то новичку АПЛ точно пригодится игрок, имеющий опыт выступлений в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Шик провел минувший сезон в аренде в «РБ Лейпциг» – на его счету десять голов и три ассиста в 28 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 25 миллионов евро.

Bayer Leverkusen are completing paperworks for Kai Havertz to Chelsea and are now pushing to sign Patrik Schick from AS Roma (back from loan @ RB Leipzig). Talks on between the two clubs - also Fulham made an inquiry for Schick on last hours. 🔴 #transfers #Bayer #Schick