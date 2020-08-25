Крал вызван в сборную Чехии на матчи Лиги наций со Словакией и Шотландией

Отмечается, в заявке команды оказался центральный полузащитник московского «Спартак» Алекс Крал. На счету 22-летнего игрока четыре матча в новом сезоне РПЛ, в которых он отдал один ассист, а также заработал две желтых карточки.
Сборная Чехии оказалась в Лиге B – ее соперниками стали Словакия, Шотландия и Израиль.
Kouč Jaroslav Šilhavý nominoval pro zápasy Ligy národů se Slovenskem a Skotskem 🇸🇰🏴 Poprvé se v ní objevuje záložník Adam Hložek. pic.twitter.com/5oUmVPPY9j— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 25, 2020
источник: Федерация футбола Чехии