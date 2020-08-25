«Херенвен» разрешил форварду Эджуке, которым интересуется ЦСКА, не ехать на сбор

– Клуб разрешил Эджуке вести переговоры с новым клубом. Таким образом, атакующий игрок не отправится с командой на тренировный сбор в Де Лютте, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что руководство армейского клуба готово заплатить за 22-летнего нигерийца около 12 миллионов евро.

Эджуке выступает за «Херенвен» с июля 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, в которых он забил десять голов и отдал шесть ассистов. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллионов евро.