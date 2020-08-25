Клуб ПФЛ намерен жить на пожертвования болельщиков

В Смоленской области футбольный клуб «Красный», в чьем составе выступают преимущественно воспитанники местного футбола, игнорируется местными спортивными чиновниками.

Как отмечает пресс-служба «Красного», в прошлом году клуб стал победителем первенства СФФ «Центр» и по спортивному принципу получил возможность выступать в

Профессиональной футбольной лиге. Смоленский клуб, чей средний возраст составляет 22 года, осенью 2019-го участвовал в Сочи в финальном турнире с участием победителей зон КФК, где занял четвертое место. Эта позиция является рекордной для смоленского футбола.

Зимой смоленскую команду возглавил бывший полузащитник московского «Спартака» и экс-наставник «Спартака-2» Виктор Булатов, но и эти факты, не изменили точку зрения местных функционеров, игнорирующих успехи «Красного».

Дошло до того, что в минувшее воскресенье в матче третьего тура первенства ПФЛ «Красный» - «Знамя» (Ногинск) президент Федерации футбола Смоленской области Александр Лысаков открыто переживал за гостей. При этом в основе команды Булатова вышло девять воспитанников смоленского футбола.