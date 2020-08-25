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25 августа 20:28

Клуб ПФЛ намерен жить на пожертвования болельщиков

В Смоленской области спортивные чиновники игнорируют ФК «Красный».

В Смоленской области футбольный клуб «Красный», в чьем составе выступают преимущественно воспитанники местного футбола, игнорируется местными спортивными чиновниками.

Как отмечает пресс-служба «Красного», в прошлом году клуб стал победителем первенства СФФ «Центр» и по спортивному принципу получил возможность выступать в

Профессиональной футбольной лиге. Смоленский клуб, чей средний возраст составляет 22 года, осенью 2019-го участвовал в Сочи в финальном турнире с участием победителей зон КФК, где занял четвертое место. Эта позиция является рекордной для смоленского футбола.

Зимой смоленскую команду возглавил бывший полузащитник московского «Спартака» и экс-наставник «Спартака-2» Виктор Булатов, но и эти факты, не изменили точку зрения местных функционеров, игнорирующих успехи «Красного».

Дошло до того, что в минувшее воскресенье в матче третьего тура первенства ПФЛ «Красный» - «Знамя» (Ногинск) президент Федерации футбола Смоленской области Александр Лысаков открыто переживал за гостей. При этом в основе команды Булатова вышло девять воспитанников смоленского футбола.

«Переход в новую лигу для нашего клуба связан с увеличением расходов на содержание команды. Это транспорт, проживание, питание и многое другое.
Обращаемся к вам, наши болельщики, наши друзья, наша большая «стая», поддержите ФК «Красный» в предстоящем сезоне. А наши игроки в свою очередь обязательно порадуют вас своей игрой!», - отмечается в пресс-релизе смоленской команды.

В частности, клуб «Красный» предлагает своим партнерам заказать рекламу на домашних матчах команды и других медиа-пространствах; приобрести сувенирную и печатную продукцию – книги и программки, а также попасть в закрытый клуб партнеров. В частности, при пожертвовании более 10 тысяч рублей, можно получить игровую футболку команды, доступ на собрания руководства клуба, смотреть домашние матчи из зоны VIP.

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