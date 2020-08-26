Источник: Месси принял решение покинуть «Барселону» из-за Суареса

По информации El Mundo Deportivo, 33-летний аргентинец остался недоволен ситуаций со своим партнером по команде Луисом Суаресом, который близок к уходу из клуба.

Месси считает, что если руководство команды хочет расстаться с уругвайским форвардом, то должны сказать об этом футболисту напрямую.

Ранее сообщалось, что между новым главным тренером сине-гранатовых Рональдом Куманом и Суаресом состоялся телефонный разговор, в котором 57-летний специалист известил игрока, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

«Барселона» подтвердила, что Месси сообщил клубу о своем уходе.