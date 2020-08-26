«Атлетико» все еще надеется подписать Ляказетта

Как утверждает Marca, руководство мадридского клуба готово включить в сделку по 29-летнему французу одного из своих игроков – полузащитников Витоло и Тома Лемара или форварда Анхеля Корреа.

Предполагается, что «канониры» захотят сохранить нападающего в команде на следующий сезон.

Ляказетт перешел в «Арсенал» в июле 2017 года из «Лиона» за 53 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 12 голов и 7 ассистов в 39 матчах. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 48 миллионов евро.