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26 августа 10:41
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» все еще надеется подписать Ляказетта

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт по-прежнему входит в сферу интересов «Атлетико».

Как утверждает Marca, руководство мадридского клуба готово включить в сделку по 29-летнему французу одного из своих игроков – полузащитников Витоло и Тома Лемара или форварда Анхеля Корреа.

Предполагается, что «канониры» захотят сохранить нападающего в команде на следующий сезон.

Ляказетт перешел в «Арсенал» в июле 2017 года из «Лиона» за 53 миллиона евро. В минувшем сезоне на его счету 12 голов и 7 ассистов в 39 матчах. Контракт игрока с лондонцами рассчитан до конца июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 48 миллионов евро.

источник: Marca
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