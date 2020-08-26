Никола Влашич: В матче с «Краснодаром» нам нужно исправиться после двух поражений подряд

– Очень важная игра, сложный соперник. Нам надо исправиться после двух поражений подряд. Мне нравятся матчи с «Краснодаром», у них открытый атакующий футбол, они оставляют пространство и позволяют играть против них, – цитирует Влашича пресс-служба армейского клуба.

В новом сезоне РПЛ 22-летний хорват принял участие в двух играх, забив два гола.

Напомним, что встреча между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 26 августа. Начало матча – в 20:30 по московскому времени.

На данный момент, подопечные Виктора Гончаренко располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав шесть очков после четырех туров.