Билек уволен с поста главного тренера «Астаны»

– Футбольный клуб «Астана» благодарит чешского специалиста за его работу, а также желает успеха в дальнейшей карьере, в том числе национальной сборной Казахстана. Исполнять обязанности главного тренера будет Пол Эшуорт, – говорится в заявлении.

Отметим, что решение об увольнении 55-летнего специалиста обусловлено тем, что «Астана» вылетела в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, уступив брестскому «Динамо» со счетом 3:6.

Билек возглавил клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда приняла участие в семи матчах, в которых одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.