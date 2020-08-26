Билек уволен с поста главного тренера «Астаны»

– Футбольный клуб «Астана» благодарит чешского специалиста за его работу, а также желает успеха в дальнейшей карьере, в том числе национальной сборной Казахстана. Исполнять обязанности главного тренера будет Пол Эшуорт, – говорится в заявлении.
Отметим, что решение об увольнении 55-летнего специалиста обусловлено тем, что «Астана» вылетела в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, уступив брестскому «Динамо» со счетом 3:6.
Билек возглавил клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда приняла участие в семи матчах, в которых одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
Михал Билек покинул свой пост— FC «Astana» (@fc_astana) August 26, 2020
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