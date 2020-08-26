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26 августа 13:44
автор: Владислав Корегин

Билек уволен с поста главного тренера «Астаны»

Пресc-служба «Астаны» объявило об увольнении главного тренера команды Михала Билека.

– Футбольный клуб «Астана» благодарит чешского специалиста за его работу, а также желает успеха в дальнейшей карьере, в том числе национальной сборной Казахстана. Исполнять обязанности главного тренера будет Пол Эшуорт, – говорится в заявлении.

Отметим, что решение об увольнении 55-летнего специалиста обусловлено тем, что «Астана» вылетела в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, уступив брестскому «Динамо» со счетом 3:6.

Билек возглавил клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда приняла участие в семи матчах, в которых одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

источник: ФК «Астана»
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