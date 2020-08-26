«Оренбург» обыграл «Аланию» в 1/64 финала Кубка России

Матч 1/64 финала Кубка России «Оренбург» – «Алания» завершился со счетом 2:1.

На 19-й минуте счет открыл нападающий хозяев Андрей Козлов, а на 24-й отличился его напарник по атаке «Оренбурга» Джоэл Фамейе.

«Алания» на 47-й минуте «размочила» счет стараниями Батраза Гурциева, но перевести матч в дополнительное время не смогла.

«Оренбург» пробился в групповой турнир. На этой стадии борьбу начнут 10 команд РПЛ, не играющие в еврокубках. Матчи первого тура состоятся 16 и 17 сентября.