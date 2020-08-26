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26 августа 20:22

Дубль Макарова помог «Рубину» разгромить «Уфу»

Футболисты «Рубина» одержали победу над «Уфой» в домашнем матче пятого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба, в составе которого голами отметились Хван Ин Бем (47-я минута) и Денис Макаров (56, 69).

После это победы «Рубин», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Уфа», потерпев третье поражение в сезоне, с четырьмя очками расположилась на 13-м месте.

В следующем туре «Рубин» на своем поле сыграет против «Тамбова», а «Уфа» дома примет «Динамо».

Чемпионат России
5-й тур

«Рубин» - «Уфа» - 3:0 (0:0)

Голы: Хван Ин Бем, 47. Макаров, 56. Макаров, 69.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Меркулов, Уремович (Тарасов, 87), Зуев (Самошников, 84), Абильгор, Кварацхелия, Бакаев (Макаров, 46), Евтич, Шатов (Хван Ин Бом, 46), Деспотович (Игнатьев, 84).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Безденежных, 63), Никитин, Аликин, Данченко, Голубев (Фольмер, 63), Алиев, Тилль, Неделчару, Вомбергар (Агаларов, 73; Белоусов, 78), Бизяк (Жамалетдинов, 62).

Предупреждения: Сухов (36), Тилль (54), Деспотович (65), Аликин (72), Безденежных (86).

источник: «Советский спорт»
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