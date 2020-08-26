Дубль Макарова помог «Рубину» разгромить «Уфу»

Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу казанского клуба, в составе которого голами отметились Хван Ин Бем (47-я минута) и Денис Макаров (56, 69).

После это победы «Рубин», одержавший вторую победу в чемпионате, набрал семь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Уфа», потерпев третье поражение в сезоне, с четырьмя очками расположилась на 13-м месте.

В следующем туре «Рубин» на своем поле сыграет против «Тамбова», а «Уфа» дома примет «Динамо».

Чемпионат России

5-й тур

«Рубин» - «Уфа» - 3:0 (0:0)