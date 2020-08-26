«Торпедо» проиграло «Шиннику» и вылетело из розыгрыша Кубка России

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 2:1 в пользу ярославской команды, в составе которой голами отметились Денис Кутин (9-я минута) и Сергей Самодин (44). У московского клуба отличился Владислав Адаев (79).

Отметим, что на 51-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник москвичей Равиль Нетфуллин.

Ранее в групповой раунд Кубка России пробились «СКА-Хабаровск», «Нижний Новгород», «Чертаново», «Оренбург», «Енисей», «Крылья Советов», «Динамо-Брянск», «Велес» и «Текстильщик».