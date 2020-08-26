ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 августа 22:23

Гол Вандерсона спас «Краснодар» от поражения в матче с ЦСКА

Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Краснодаром» в гостевом матче пятого тура чемпионата России

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев голом отметился Константин Кучаев (28-я минута), у краснодарского клуба отличился Вандерсон (80).

После этой игры ЦСКА набрал семь очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Краснодар» с семью очками опустился на десятое место.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Ахмата», а «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ростовом».

Чемпионат России
5-й тур

«Краснодар» - ЦСКА – 1:1 (0:1)

Гол: Вандерсон, 80. - Кучаев, 28.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес (Сулейманов, 83), Петров, Сорокин, Уткин (Мацукатов, 68), Газинский (Вильена, 46), Ольссон, Классон, Вандерсон (Смольников, 83), Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 79), Влашич, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).

Предупреждения: Берг (26), Марадишвили (53), Рамирес (79).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В жилом доме на западе Москвы на улице Кубинка произошел взрыв в жилом домеИлья Геркус признался в симпатиях к «Спартаку»Можно ли включать нейтраль на автоматической коробке передач: зачем и чем грозит переключение автомата на нейтральную передачуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
«Ференцварош» под руководством Реброва выбил «Селтик» из розыгрыша Лиги чемпионов
Венгерский «Ференцварош» под руководством Сергея Реброва на выезде обыграл шотландский «Селтик» в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
26.08.2020 23:36
Футбол
«Легия» проиграла «Омонии» и вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов
Футболисты «Легии» в дополнительное время уступили «Омонии» в матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
26.08.2020 23:31
Футбол
Виктор Гончаренко: ЦСКА постоянно чего-то не хватает
Армейцы сыграли с «Краснодаром» вничью на выезде.
26.08.2020 23:30
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Семак: Непросто создавать моменты, когда соперник обороняется вдесятером в своей штрафной
Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Динамо» в выездном матче пятого тура чемпионата России.
26.08.2020 23:25
Футбол
«Динамо-Брест» обыграло «Сараево» и вышло в третий отборочный раунд Лиги чемпионов
Чемпион Белоруссии принимал боснийскую команду на своем поле.
26.08.2020 23:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Зенит» впервые в сезоне потерял очки, проиграв в Москве «Динамо»
Победу команде Новикова принес боснийский защитник Шунич.
26.08.2020 22:44
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Талалаев: Второй тайм с «Локомотивом» получился нервным из-за наших ошибок
Главный тренер «Ахмата» подвел итоги выездного матча с «Локомотивом» (3:2).
26.08.2020 22:43
Футбол
«Лудогорец» вылетел из Лиги чемпионов, уступив дома «Мидтьюлланду»
Болгарского чемпиона тренирует бывший тренер «Анжи» Павел Врба.
26.08.2020 22:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Гол Вандерсона спас «Краснодар» от поражения в матче с ЦСКА
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Краснодаром» в гостевом матче пятого тура чемпионата России
26.08.2020 22:23
Футбол
Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уралом»
Футболисты «Ростова» одержали победу над «Уралом» в домашнем матче пятого тура чемпионата России.
26.08.2020 22:22
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика