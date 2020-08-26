Гол Вандерсона спас «Краснодар» от поражения в матче с ЦСКА

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1. В составе армейцев голом отметился Константин Кучаев (28-я минута), у краснодарского клуба отличился Вандерсон (80).

После этой игры ЦСКА набрал семь очков и расположился на девятой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Краснодар» с семью очками опустился на десятое место.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Ахмата», а «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ростовом».

Чемпионат России

5-й тур

«Краснодар» - ЦСКА – 1:1 (0:1)