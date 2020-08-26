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26 августа 23:30
автор: Виктор Шарафудинов

Виктор Гончаренко: ЦСКА постоянно чего-то не хватает

Армейцы сыграли с «Краснодаром» вничью на выезде.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после выездного матча своей команды с «Краснодаром» (1:1) пообщался с журналистами.

«Всегда на этом стадионе мы играем в достаточно открытый футбол, достаточно качественный, – цитирует пресс-конференцию Гончаренко «РИА Новости». – То есть, команды редко глубоко и на протяжении долгого времени обороняются. Это касается нас и «Краснодара». Можно сказать, гимн атаки сегодня был. Там много и позиционных атак у нас было, и быстрых атак. Наверное, то же самое (было) в меньше степени и у «Краснодара». Хорошо поработали мы. Но, к сожалению, в последнее время нам постоянно чего-то не хватает, потому что и в прошлой игре, и в этой так было. Сегодня не хватило чего-то, чтобы набрать максимум очков

Сегодня нам не хватало привычного движения от Чалова. Поэтому мы его заменили. Он пока не готов на 100 процентов».

ЦСКА не может выиграть три тура кряду. В двух предыдущих встречах армейцы проиграли «Зениту» на выезде и «Рубину» дома с одинаковым счетом 1:2.

С семью очками команда Гончаренко занимает девятое место.

источник: «РИА Новости»
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