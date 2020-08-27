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27 августа 01:38
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» ведет переговоры с агентами Видаля

Ранее чилийский полузащитник сотрудничал с Антонио Конте в «Ювентусе».

Sky Sport Italia сообщает, что миланский «Интер» начал переговоры о контракт с представителями чилийского полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля.

Инициатива пригласить 33-летнего чилийца в команду исходит от главного тренера миланцев Антонио Конте.

Ранее испанские СМИ сообщали, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заявил Видалю, что не рассчитывает на него в следующем сезоне. В январе «Интер» уже вел переговоры о возможном переходе Артуро, но тогда чилиец предпочел остаться в Каталонии.

Видаль в минувшем сезоне провел 43 матча за «Барселону», забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро, однако «Интер» рассчитывает заплатить меньше. Действующий контракт Видаля с «Барселоной» рассчитан до лета следующего года.

источник: Sky Sport Italia
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