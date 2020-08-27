Голкипер Хендерсон продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что новый контракт 23-летнего англичанина рассчитан до конца июня 2025 года.

– Путь, по которому я шел последние пять лет, был фантастическим для моего развития, и бесценный период аренды в «Шеффилде» был частью этого. Я буду прилагать все усилия для того, чтобы я мог совершенствоваться каждый день и играть как можно больше матчей за этот великий клуб, – сказал голкипер.

Напомним, что Хендерсон является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Минувший сезон он провел в аренде в «Шеффилде» – на его счету 40 матчей, в которых он пропустил 37 голов и 14 раз отстоял «на ноль».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.