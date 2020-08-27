«Фулхэм» намерен пригласить голкипера «Тоттенхэма» Гассанигу

По информации The Telegraph, 28-летнего аргентинца, являющегося запасным вратарем лондонского клуба, хочет подписать «Фулхэм». По итогам минувшего сезона «дачники» вернулись в АПЛ.

Отмечается, что после прихода в состав «шпор» Джо Харта, перспективы голкипера в команде становятся все более туманными. Поэтому, предложение «Фулхэм» может стать привлекательным вариантом для продолжения карьеры игрока.

Гассанига перешел в «Тоттенхэм» в августе 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 37 матчей, пропустив 43 гола и 10 раз отстояв «на ноль».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.