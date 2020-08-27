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27 августа 20:10
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Игнашевич: Бывает, что я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью

Главный тренер «Торпедо» пообщался с болельщиками.

Сергей Игнашевич во время онлайн-встречи с поклонниками московского «Торпедо» в формате видеоконференции заявил, что не снимает с себя ответственности за последние результаты команды, но отметил, что в футболе ошибки допускают даже самые знаменитые тренеры.

«Вчера последние минуты сил ни у кого не было, возможно, поэтому была такая авантюра, – заявил Игнашевич. – Могли забить, могли пропустить гол. Нам надо улучшить игру в атаке, мы забиваем мало. Есть проблема роста. Только три футболиста, игравшие в 2019 году, выходят в стартовом составе. «Торпедо» – клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас.

С себя ответственности не снимаю. Бывает, что я ошибаюсь. Ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придет вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Виктор Гончаренко, еще кто-то, и тоже будут ошибаться».

Вчера «Торпедо» уступило «Шиннику» со счетом 1:2 в 1/64 финала Кубка России и вылетело из турнира. В пяти турах первенства ФНЛ команда Игнашевича набрала шесть очков и в данный момент занимает 15-е место.

источник: ФК «Торпедо»
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