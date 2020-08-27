«ПСЖ» предложил «Лацио» 60 миллионов евро за переход Милинковича-Савича

По информации Il Corriere della Sera, предложение в размере 60 миллионов евро будет недостаточным для президента «Лацио» Клаудио Лотито, но может означать официальное начало переговоров.

Ранее французские СМИ сообщили, что действующий чемпион Франции уже договорился с 25-летним хавбеком об условиях личного контракта.

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за римский клуб с 2014 года. За это время полузащитник провел за клуб 206 матчей и записал на свой счет 39 забитых мячей и 27 результативных передач.