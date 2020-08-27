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27 августа 22:35
автор: Виктор Шарафудинов

Геннадий Орлов: Динамовцы – костоломы редкие. Дзюбу с Азмуном они забили

В матче против команды Кирилла Новикова «Зенит» впервые в сезоне потерял очки.

Комментатор Геннадий Орлов во время видеотрансляции на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» высказался по поводу поражения «Зенита» в выездном матче пятого тура чемпионата России против московского «Динамо» (0:1).

«Динамовцы — костоломы редкие: восемь желтых карточек в матче с «Зенитом», – заявил Орлов. – И били они ого-го. Ну а что еще они могли противопоставить?

Дзюбу с Азмуном они забили, и те проиграли. Я все ждал, когда же разозлится «Зенит» и начнет вести настоящую мужскую борьбу за футбольный мяч. Без этого побед не бывает. Ну вот упустили. «Динамо» превзошло «Зенит» именно в настрое».

Набрав 12 очков в пяти турах, «Зенит» лидирует в чемпионате России. 30 августа петербургская команда сыграет на выезде с «Локомотивом».

источник: ВКонтакте
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