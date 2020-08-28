Геннадий Орлов: Фильм про Стрельцова – бездарный. Весь сюжет придумали. Особенно обидно за Симоняна

Комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о сериале «В созвездии Стрельца» о судьбе нападающего московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова.

Вот, что заявил Орлов в эфире «ГСО Live» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«Хорошо знаю Валерия Баринова. Замечательный актер, но Хрущева играет бездарно. И вообще, этот фильм про Стрельцова – бездарный. Все настолько неправда! Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Ну все неправда! Особенно обидно за Симоняна. История с Микояном – трепотня, кто-то придумал.

Старик Никита Палыч, которому 12 октября исполняется 94 года, сейчас это услышал и сказал мне: «Гена, представляешь?!» Это ужасно. Симонян был замечательным футболистом, ему не надо было, чтобы Микоян или кто-то еще звонил. Тогда в футболе вообще этого не было. Да и сейчас такого тоже нет.

Стрельцов во время Олимпийских игр был травмирован. Тогда вынужденно поставили Симоняна. Что касается медали, Никита Палыч мне подтвердил, что отдавал ее Стрельцову со словами: «Эдик, ты столько сыграл». Тот ответил: «Нет-нет». В кино эту фразу оставили, но все остальное… Придумали с этим изнасилованием. Все придумано. Ужасно, неприятно».