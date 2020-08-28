«Ювентус» хочет пригласить Суареса, если тот разорвет контракт с «Барселоной»

Goal.com сообщает, что туринский «Ювентус» намерен пригласить уругвайского нападающего Луиса Суареса, если тот расторгнет действующий контракт с «Барселоной» и станет свободным агентом.

Такую же информацию опубликовал на своем сайте журналист Sky Italia Джанлука Ди Марцио.

В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 21 мяч и сделал 12 голевых передач в составе «Барселоны», однако оказался не нужен новому главному тренеру каталонцев Рональду Куману.

Испанская пресса ранее сообщала, что соглашение Суареса с сине-гранатовыми, рассчитанное до 30 июня следующего года, будет расторгнуто в ближайшее время.

В январе уругваец перенес операцию на колене и восстанавливался до начала лета.