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28 августа 06:35
автор: Владислав Корегин

Тиаго Силва успешно прошел медосмотр для перехода в «Челси»

Бывший центральный защитник «ПСЖ» Тьяго Силва находится в шаге от перехода в «Челси».

По информации сайта итальянского журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 35-летний бразилец уже успел пройти медицинской осмотр в Милане для лондонского клуба.

Ранее стало известно, что руководство «синих» согласовало с защитником двухлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Силва выступал за «ПСЖ» в период с июля 2012-го по август 2020 года. Всего за клуб он провел 315 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с парижанами он становился семикратным чемпионом Франции.

На счету игрока 88 встреч в составе сборной Бразилии (7 голов).

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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