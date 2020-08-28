Тиаго Силва успешно прошел медосмотр для перехода в «Челси»

По информации сайта итальянского журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, 35-летний бразилец уже успел пройти медицинской осмотр в Милане для лондонского клуба.

Ранее стало известно, что руководство «синих» согласовало с защитником двухлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Силва выступал за «ПСЖ» в период с июля 2012-го по август 2020 года. Всего за клуб он провел 315 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с парижанами он становился семикратным чемпионом Франции.

На счету игрока 88 встреч в составе сборной Бразилии (7 голов).