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28 августа 07:09
автор: Владислав Корегин

Госенс и Тальяфико могут заменить Чилуэлла в «Лестере»

«Лестер» определился с кандидатами на замену левого защитника Бена Чилуэлла, оформившего переход в «Челси»

По информации Sky Sports, руководство «лис» рассматривает двух игроков, способных заменить 23-летнего англичанина в команде – Николас Тальяфико («Аякс») и Робин Госенс («Аталанта»).

Отмечается, что оба игрока будут стоить около 44 миллионов евро. Однако английский клуб не готов платить выплатить такую сумму.

Тальяфико выступает за «Аякс» с января 2018 года, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне 27-летний аргентинец отыграл 38 матчей, забил пять голов и отдал семь ассистов.

Что касается Госенса, то 26-летний немец выступает в «Аталанте» с июля 2017 года. На его счету десять голов и восемь ассистов в 43 играх прошлого сезона. Действующее соглашение игрока с «бергамасками» рассчитан до 30 июня 2022 года.

источник: Sky Sports
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