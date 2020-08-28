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28 августа 08:25
автор: Владислав Корегин

Руслан Нигматуллин: Думаю, что матч между «Локомотивом» и «Зенит» завершится боевой ничьей

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал о том, чего ожидает от матча шестого тура РПЛ, в котором железнодорожники проведут домашнюю встречу с «Зенитом».

– С учетом поражения в предыдущем туре, тренерский штаб «Зенита» будет делать какие-то перестановки на поле. Наверное, Семак будет Николича как-то удивлять. «Локомотиву» кровь из носу нужно набирать очки, и желательно, конечно, побеждать. Мне же кажется, что матч завершится боевой ничьей 2:2, – цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Отметим, что в пятом туре оба коллектива потерпели поражения – железнодорожники дома уступили «Ахмату» (2:3), а «Зенит» не смог справиться с «Динамо» (0:1).

На данный момент, петербургский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, набрав 12 очков. «Локомотив» идет на десятой строчке (7 очков).

Матч между командами состоится 30 августа на стадионе «РЖД Арена» в 16:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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