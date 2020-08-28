Венсан Компани: С приходом Месси «Манчестер Сити» сможет победить в Лиге чемпионов

– Иметь в составе такого игрока, как Месси, было бы невероятно для манчестерского клуба. Он может помочь им сделать следующий шаг, выиграв Лигу чемпионов. Я знаю образ мышления Гвардиолы, поэтому могу представить, что они все еще поддерживают хорошие отношения. Возможно, они созваниваются друг с другом по телефону. Если Месси решил покинуть «Барселону», я могу только уважать его решение. Как болельщик «Сити», хотелось бы верить, что он присоединится к ним, – цитирует Компани The Sun.

Ранее сообщалось, что руководство «горожан» предложило за 33-летнего аргентинца 100 миллионов евро и трех своих игроков – защитника Эрика Гарсию, полузащитника Бернарду Силву и форварда Габриэля Жезуса.